Bologna-Juve, negli ultimi vent’anni tante delusioni

Il Bologna riparte con la Juventus, partita che al Dall’Ara ha riservato poche gioie negli ultimi 20 anni.

L’ultima vittoria risale ancora all’annata di Mazzone con un tre a zero perentorio firmato Paramatti, Signori e Fontolan, poi da allora solo uno zero a zero nella prima annata di Donadoni, quando i rossoblù fermarono la striscia di vittorie consecutive della Juventus. In mezzo c’è stata una vittoria, ma non in casa. All’Olimpico di Torino il Bologna governato da Porcedda, senza stipendi, e allenato da Malesani, sbancò lo stadio di casa della Juventus con la sontuosa doppietta di Marco Di Vaio. Era il 2011…

Fonte – Stadio.