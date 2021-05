Bologna-Juve, la moviola di Stadio: manca un rigore alla Juve

La moviola sulla direzione di Valeri

Per il Corriere dello Sport è positiva la prestazione dell'arbitro Valeri in Bologna-Juve.

Voto 6 all'arbitro che non incide nella partita, anche se per Stadio ci sarebbe un rigore per la Juve per una 'parata' di Soumaoro su tiro di Morata. Ci sarebbe un tocco di braccio, ma è da valutare se prima ci fosse un rimbalzo a terra o comunque fortuito. Poteva starci almeno la revisione Var. Regolari i due gol di Morata, sul primo lo spagnolo è dietro la linea del pallone su assist di Dybala, sul secondo c'è De Silvestri a tenerlo in gioco.