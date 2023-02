Bologna-Inter verso il tutto esaurito

Il Dall'Ara sarà gremito in ogni ordine di posto domenica alle 12.30 in occasione di Bologna-Inter .

La prevendita prosegue a gonfie vele e per il momento sono esaurite entrambe le curve e i Distinti, segno di un tutto esaurito praticamente certo. In via di esaurimento anche la Kids Stand mentre rimangono ancora biglietti nelle Tribune e in Poltrone Gold.