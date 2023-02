Bologna-Inter, scelto l’arbitro della sfida

A dirigere la partita tra Bologna e Inter in programma domenica alle 12.30 sarà il signor Orsato della sezione di Schio. I due assistenti saranno Colarossi e Capaldo, mentre il quarto uomo sarà Perenzoni. L'arbitro responsabile del Var sarà Marini, coadiuvato da Muto nel ruolo di Avar. E' arrivata dunque una designazione di peso per una partita che viene considerata di cartello nel 24esimo turno. Il signor Banti, invece, dovrà saltare questo turno di campionato da addetto al Var a causa degli errori commessi a Marassi sabato scorso in Sampdoria-Bologna.