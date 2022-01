Carlino – Lo stop dell’Ausl a Bologna-Inter . Ecco perché

Il riassunto della giornata di ieri

Bologna-Inter non si gioca.

Una vicenda singolare a Casteldebole, con la consueta conferenza stampa della vigilia in cui Mihajlovic scherza sulla positività di alcuni giocatori, "alleno un gruppo fantastico e positivo, ma non potevo immaginare che questa positività sarebbe diventata virale", poi il solito ritiro a Calzavecchio e in serata la notizia del provvedimento dell'Ausl.