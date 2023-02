Bologna-Inter, le probabili formazioni: due assenze per Inzaghi

Non dovrebbero esserci particolare sorprese di formazione per Thiago Motta che oggi al Dall'Ara affronta l'Inter. Il suo Bologna dovrebbe vedere il ritorno tra i titolari di Adama Soumaoro al centro della difesa in coppia con Lucumi, Cambiaso e Posch terzini. A centrocampo confermati Schouten e Dominguez, Ferguson incursore, mentre davanti Barrow con Orsolini e Soriano a sostegno. Simone Inzaghi perde Dimarco e Skriniar per leggeri acciacchi, pronti Gosens e Darmian. In avanti invece Lukaku e Lautaro dall'inizio.