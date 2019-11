Bologna-Inter, la moviola

Partita non facile per La Penna, ricca di episodi e tensione. Il direttore di gara è stato affidabile, deciso e autoritario quando serve. Giusto concedere il penalty all’Inter. Orsolini con la gamba sinistra non riesce a fermarsi in tempo e colpisce Lautaro. Il contatto non è clamoroso ma c’è, La Penna è a due metri e giustamente concede il penalty.

Non concesso invece ai nerazzurri il penalty su Lazaro. In questo caso Bani si oppone da dietro ma prende anche il pallone e questo salva il Bologna dall’eventuale calcio di rigore. Non è rigore nemmeno il fallo di Politano su Palacio. La spinta è leggera, ma comunque fuori area.

Giusto annullare i due gol all’Inter. Lukaku serve Lautaro nettamente oltre Danilo. Sul cross di Lazaro invece Lukaku è in posizione regolare, tenuto in gioco da Krejci, il cross dell’austriaco parte però dopo che il pallone è già uscito. Ottimo l’assistente Passeri che aspetta prima di segnalare, lasciando al VAR la possibilità di intervenire.

Fonte: Il Corriere dello Sport Stadio