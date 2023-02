Bologna-Inter, esaurita la curva San Luca

Prosegue bene la prevendita per Bologna-Inter

Oltre a #BFCMonza, prosegue intanto la prevendita per #BFCInter di domenica 26/2 alle 12:30: al momento sono esaurite la Curva San Luca e la Curva Ospiti, e in via di esaurimento è anche la Curva Bulgarelli. Qui tutte le informazioni.