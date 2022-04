Bologna-Inter, dove vederla e ascoltarla

Le coordinate per seguire la partita

Oggi alle 20.15 il Bologna affronta al Dall'Ara l'Inter di Inzaghi, partita inizialmente in calendario il 6 gennaio e rinviata per Covid. Rossoblù al quarto risultato utile consecutivo, nerazzurri in cerca del sorpasso Scudetto sul Milan: grande spettacolo davanti a 25mila spettatori.