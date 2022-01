Bologna, iniziativa “Bologna tifa per i bambini”, a sostegno dei reparti pediatrici

Il Bologna raccoglie i primi frutti di un'iniziativa solidale a favore dei bambini

L'associazione Bimbo Tu, attraverso quest'iniziativa, è riuscita a consegnare peluche con sciarpa del Bologna ai bambini ricoverati nelle pediatrie degli ospedali Maggiore, Sant'Orsola e Bellaria. Ma la vera intenzione sarebbe quella di donare ai reparti un lettino pediatrico per la terapia sub - intensiva. Per sostenere la raccolta fondi collegarsi alla pagina web