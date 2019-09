Bologna, infortunio Dijks: le sue condizioni e i tempi di recupero

Domani il Bologna farà visita al Genoa al Marassi, gara valida per la 5^ giornata di Serie A. Mihajlovic dovrà però rinunciare a Mitchell Dijks, uscito anzitempo domenica pomeriggio durante la sfida casalinga contro la Roma. Il terzino sinistro ha subito un duro colpo al costato, ed inizialmente si ipotizzava una brutta lesione. Come riporta il “Corriere dello Sport”, però, gli esami strumentali non avrebbero evidenziato alcuna costola rotta.

L’olandese avrà ovviamente bisogno di un po’ di riposo, e non sarà a disposizione domani sera contro il Grifone: al suo posto dovrebbe giocare uno tra Mbaye e Krejci. Dijks dovrebbe rimanere ai box per un paio di partite al massimo, saltando dunque anche quella di domenica alla Dacia Arena contro l’Udinese. L’obiettivo per il ragazzo è quello di tonare titolare domenica 6 ottobre al Dall’Ara contro la Lazio.