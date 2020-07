Bologna, infortunio Bani: non ci sarà contro il Napoli

Nel pareggio di ieri sera di Parma, il Bologna ci ha rimesso anche una pedina fondamentale. Si tratta di Mattia Bani, che nel primo tempo ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare al polpaccio sinistro. Il difensore centrale non è neanche riuscito a lasciare il terreno di gioco sulle sue gambe, a causa del dolore. In quel momento, mister Mihajlovic ha pensato bene di mandare in campo Mbaye, che si è posizionato a destra facendo slittare Tomiyasu al centro.

Il problema si riproporrà di certo anche mercoledì sera al Dall’Ara contro il Napoli. Bani non sarà infatti di certo disponibile: anche se dovesse smaltire il risentimento muscolare in tempo record, non verrà comunque rischiato dal tecnico serbo. Ecco quindi che un’opzione potrebbe essere proprio quella di inserire il senegalese e stringere il giapponese al centro insieme a Danilo. L’altra ipotesi, invece, è forse quella più logica: mercoledì rientrerà infatti dalla squalifica Denswil, che potrebbe riprendere il suo posto al centro al fianco del brasiliano. Mihajlovic scioglierà i suoi dubbi tra oggi e domani.