Bologna in vetta per cartellini: è la squadra più cattiva d’Europa

Bologna squadra più cattiva d’Europa, sembra strano ma è così.

Lo riporta il Resto del Carlino insieme agli incredibili dati delle ultime cinque stagioni di Serie A. La squadra rossoblù è prima per espulsioni dal 2015 in poi, considerando tutti i maggiori campionati, con ben 36 cartellini rossi assieme al Genoa. Non solo, anche sui gialli non si scherza: sono 436 cartellini gialli complessivi collezionati al Bologna dal 2015, squadra più sanzionata in Serie A. E anche la stagione 2019/2020 prosegue su questo solco, sono già 82 le ammonizioni ricevute dal Bologna con 6 cartellini rossi all’attivo, peggio solo Genoa e Toro con 7.