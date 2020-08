Bologna in vacanza, ma non c’è la data ufficiale del prossimo campionato

Da oggi i giocatori del Bologna sono liberi. Le vacanze sono ufficialmente iniziate.

Il campionato più lungo e duro, praticamente un anno, è stato messo alle spalle e ora è momento di ricaricare le batterie fisiche e mentali. Rompete le righe fissato per oggi, con i giocatori del Bologna già in partenza per le rispettive destinazioni. Teoricamente lo stop estivo sarà brevissimo, circa due settimane, soprattutto se verrà ufficializzata al 12 settembre la data di inizio campionato. Poco dopo Ferragosto, il Bologna dovrebbe ritrovarsi a Casteldebole in vista della nuova stagione, con ritiro fissato dal 20 al 30 agosto a Pinzolo. Ma nelle ultime ore si pensa a una nuova data di inizio campionato, ovvero il 19, e se venisse confermata il ritiro potrebbe essere spostato di qualche giorno.