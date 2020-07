Bologna in campo oggi

Dopo la strepitosa vittoria di ieri pomeriggio a San Siro contro l’Inter, il Bologna non intende fermarsi. Mihajlovic vuole davvero provare il miracolo. Niente giorno di riposo dunque in vista della sfida di dopodomani al Dall’Ara contro il Sassuolo, valida per la 31^ giornata di Serie A.

I rossoblu si alleneranno quindi anche oggi a Casteldebole: come vuole il protocollo, ovviamente, le porte del centro sportivo saranno chiuse al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“La ripresa degli allenamenti verso la gara col Sassuolo è prevista per oggi, con una seduta a porte chiuse”.