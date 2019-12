Bologna in campo: le condizioni degli infortunati

Dopo la sconfitta di ieri sera in casa contro il Milan, il Bologna è subito tornato in campo: c’è da preparare la gara contro l’Atalanta. I rossoblu si sono allenati questa mattina a Casteldebole, con le solite defezioni. Lavoro ancora differenziato per Soriano, che spera di tornare entro la fine dell’anno; solo terapie invece per Krejci e Dijks.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“All’inizio della settimana di #BFCAtalanta sono ripresi gli allenamenti a Casteldebole: seduta di scarico per i titolari di ieri, partitella a metà campo per gli altri. Differenziato per Roberto Soriano, terapie per Mitchell Dijks e per Ladislav Krejci”.