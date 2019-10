Bologna in campo in vista di Cagliari: le condizioni degli infortunati

Dopo la vittoria al Dall’Ara contro la Sampdoria, il Bologna si prepara al turno infrasettimanale contro il Cagliari. Mercoledì sera i rossoblu saranno ospiti alla Sardegna Arena, gara valida per la 10^ giornata di Serie A. Questa mattina i felsinei sono scesi in campo a Casteldebole per un lavoro di scarico ed esercitazioni con la palla. Per quanto riguarda gli infortunati, allenamento ancora differenziato per Dijks, Medel e Destro; solo terapie invece per Tomiyasu. Nessuno di loro quindi probabilmente farà parte della trasferta di Cagliari.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Ripresa degli allenamenti questa mattina per i rossoblù in vista della trasferta in Sardegna per #CagliariBFC di mercoledì 30 ottobre alle 21. Lavoro di scarico per i titolari di ieri, esercitazioni tecniche con possessi e partitelle a spazi ridotti per gli altri. Seduta differenziata per Mitchell Dijks, Gary Medel e Mattia Destro, terapie per Takehiro Tomiyasu”.