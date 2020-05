Bologna in campo: ecco chi ci sarà nel primo gruppo

Il Bologna riprende gli allenamenti, anche se solo individuali e volontari. Mihajlovic è a Bologna, ma in albergo: il mister ha sentito il richiamo di “casa” ed è voluto tornare il prima possibile in Emilia, ma non è ancora il momento per lui di calcare il terreno di gioco. I ragazzi invece finalmente potranno lasciarsi andare alla prima sgambata dopo due mesi di reclusione.

Come riporta Tmw, il primo gruppo di giocatori rossoblu è previsto per le ore 15: fra questi ci sarà anche capitan Andrea Poli. Considerando che il Bologna metterà a disposizione 4 campi e che su ognuno potranno muoversi al massimo 3 o 4 calciatori, non dovrebbero esserci problemi per il mantenimento delle norme di sicurezza. Oggi pomeriggio sono attesi a Casteldebole una quindicina di ragazzi.