Bologna in campo domani, ma c’è un cambio di programma

Dopo il giorno di riposo odierno, il Bologna tornerà in campo domani per preparare la sfida di sabato pomeriggio a Roma contro la Lazio, al momento ancora regolarmente in programma.

Diversamente da come segnalato in precedenza, però, per via dell’ordinanza regionale, i rossoblu si alleneranno a porte chiuse: niente pubblico dunque domani presso il centro sportivo di Casteldebole.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Gli allenamenti della squadra verso la trasferta di Roma riprenderanno domani al centro tecnico Niccolò Galli a porte chiuse in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza della Regione Emilia Romagna”.