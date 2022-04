Bologna, impresa della Primavera: battuta 3-0 la capolista Roma

Bel successo del Bologna

Straordinario successo della Primavera di Luca Vigiani. Il Bologna ha infatti battuto nettamente a Casteldebole la Roma capolista per tre a zero. Rossoblù sempre in controllo della partita con un doppio vantaggio nelle battute iniziali con uno straordinario destro di Urbanski e una zuccata vincente di Raimondo. Nel finale di match il tris di Pietrelli in percussione centrale. Rossoblù che salgono a quota 33 punti all'undicesimo posto in classifica e nelle ultime cinque hanno conquistato il maggior numero di punti (13) assieme alla Fiorentina.