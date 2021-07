Bologna imballato con la Feralpi, decide Raimondo su rigore

1 di 2

Bologna imballato/tps_title] Il ritiro di Pinzolo si conclude con una vittoria striminzita per uno a zero contro la Feralpisalò. A decidere non i titolari ma i giovani: è Raimondo a sei dalla fine a guadagnare e segnare il rigore decisivo. Nel primo tempo, quello con la squadra tipo del ritiro di Pinzolo, poche cose da segnalare se non un Bologna imballato, lento e poco concreto. Non una gran impressione per i rossoblù che sicuramente non possono essere pimpanti in questa fase della stagione. Brutto Bologna nel primo tempo, appesantito dai carichi di lavoro e limitato dalle assenze. Oltre ai soliti noti, fuori anche Vignato per un affaticamento muscolare. Miha schiera De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro e Dijks dietro, Schouten e Baldursson in mezzo, Soriano tra le linee con Orsolini e Sansone larghi e Santander prima punta. Ne risente la qualità generale di un fraseggio monocorde e lento, soprattutto sui cambi di gioco. Una bella uscita palla dalla difesa al minuto 8, iniziata da un preciso rilancio di Bardi e rifinita da un cross di Orsolini per la testa di Soriano: para centrale Liverani. Fase centrale di tempo con la Feralpi capace di chiudere il Bologna nella propria metà campo con organizzazione e pressing. Bardi è impegnato di testa da Hergheligiu, bagher del portiere rossoblù. Ma è un Bologna statico, poco intenso, poco arioso palla al piede. Le cose migliori nel finale con un diagonale da fuori area di Soriano e una occasione fallita da Baldursson da buona posizione su sponda del 21. Insomma, carichi di lavoro, assenze importanti e poche cose interessanti da segnalare per il Bologna che fatica a strappare applausi ai tifosi presenti. <!--nextpage--> Decide Raimondo