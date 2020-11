Bologna, il supporto fondamentale della Primavera

Saranno i ragazzi della Primavera a dare una grossa mano a Sinisa Mihajlovic in questa sosta per le nazionali.

Il tecnico serbo ha otto infortunati più i giocatori convocati in nazionale, per questo motivo serve l’apporto dei giovani di Zauri per allungare le rotazioni in allenamento. Già cinque di loro hanno strappato la convocazione domenica e in questi giorni aiuteranno la prima squadra ad allenarsi, tra i principali protagonisti ci sono Mattia Pagliuca, figlio di Gianluca, Alex Arnofoli, Dion Ruffo Luci, Simone Rabbi e Omar Khailoti. Già da tempo in pianta stabile in prima squadra c’è il giovane islandese Baldursson.

Fonte Stadio.