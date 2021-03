Bologna – Il successo alle 12.30 manca dalla Samp

Da Sampdoria… a Sampdoria. Il Bologna ritrova i blucerchiati ad ora di pranzo dopo un anno e mezzo, e curiosamente si tratta anche dell’ultimo lunch match vinto dai rossoblù.

Era il 27 ottobre 2019, in panchina c’erano Tanjga e De Leo mentre su quella avversaria l’esordio di Claudio Ranieri. Quella partita terminò 2-1 in favore dei rossoblù, con le reti di Palacio, Bani e Gabbiadini. Quest’oggi il Bologna ritroverà i blucerchiati alle 12.30, e spera che la sorte sia la stessa. La squadra di Mihajlovic ritrova anche il Dall’Ara, dove gode di una media punti più che doppia rispetto alla trasferta: 1,5 punti raccolti tra le mura amiche, con 18 punti raccolti in 12 gare.

Fonte-Carlino