Bologna, il sogno di mercato fa crack

Il Bologna si sta preparando per ripartire, ma la dirigenza non si limita a guardare solo in casa propria. Il club rossoblu comincia a ragionare sul mercato, ma all’improvviso rischia di dover modificare i suoi piani. O meglio, i piani di Mihajlovic. Già, perché se nei giorni scorsi era riemersa l’ipotesi di portare a Bologna per la prossima stagione Zlatan Ibrahimovic, adesso le probabilità si stanno minimizzando.

Questo perché l’attaccante del Milan ha appena lasciato il centro sportivo di Milanello dopo un brutto infortunio al polpaccio. Scuro in volta ma senza stampelle, lo svedese si sottoporrà domani ad esami più approfonditi: per lui si teme la rottura del tendine d’Achille. E quindi, inevitabilmente, vista l’età, carriera finita. Ecco dunque che aumentano – e non poco – i dubbi sulla sua condizione fisica, come aveva già sottolineato settimana scorsa Marco Di Vaio. Questo infortunio rischia quindi di spegnere il sogno di mercato di Mihajlovic di vedere Ibra indossare la maglia rossoblu per puntare all’Europa.

Fonte: “Tuttomercatoweb”