Bologna – Il Settore Giovanile sbarca anche negli Usa: nasce la BFC 1909 Academy Florida

1 di 2

Academy ufficiale americana

Il Settore Giovanile rossoblù sbarca oltreoceano: nasce a Orlando, in Florida, la prima Academy ufficiale del Bologna negli Stati Uniti, una scuola calcio rossoblù dedicata ai ragazzi e alle ragazze dagli under 6 agli under 16.

La Bologna Fc 1909 Academy Florida è una vera e propria estensione del settore giovanile rossoblù e prende il via con l’obiettivo di promuovere il calcio negli Stati Uniti dove, in un’epoca di globalizzazione, l’interesse per questa disciplina sportiva sta registrando un notevole aumento. Con l’Academy il Bologna esporterà metodologie e tecniche europee di avviamento all’attività di base grazie a un continuo scambio di informazioni tra gli allenatori americani e gli staff tecnici del settore giovanile rossoblù che nei mesi a venire saranno ospiti della struttura di Orlando. Per i giovani atleti americani sono poi previsti scambi estivi a Bologna dove i più piccoli potranno partecipare ai Summer Camp Rossoblù e i più grandi sfidare squadre italiane parigrado nei vari tornei estivi giovanili.

Le attività della Bologna Fc 1909 Academy sono partite nei mesi di aprile e maggio con alcuni appuntamenti “open day” di lancio e ad agosto prenderanno il via i programmi di allenamento con i ragazzi e le ragazze divisi in due categorie: Academy, dedicata all’attività di base degli atleti più giovani e Competitive, la sezione agonistica per le categorie più grandi.