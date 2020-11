Bologna – Il risveglio di Orsolini

La Sampdoria gli porta bene. Riccardo Orsolini aveva segnato anche l’anno scorso nel post lockdown a Marassi, unica marcatura alla ripresa del campionato, e domenica si è ripetuto, dimenticando l’errore col Napoli.

La zuccata che ha trafitto Audero è stata la seconda marcatura di Orso in questo campionato, ma è la quarta nelle ultime sette partite, Coppa Italia compresa. Un ruolino di marcia simile a quello che Orsolini aveva iniziato a intraprendere con Mihajlovic prima della pandemia. Per il numero sette sono 18 gol totali con la maglia del Bologna. L’obiettivo è fare un grande campionato in rossoblù per continuare a sperare all’Europeo 2021, lui che a inizio stagione aveva perso la maglia da titolare in favore di Skov Olsen e che ora l’ha riconquistata. Ma in quel ruolo in azzurro c’è tanta concorrenza, oltre a Berardi, ci sono pure Chiesa e Bernardeschi. La missione è comunque difficile.

Fonte – Gazzetta.