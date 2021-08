Si raffredda la pista Theate: il centrale dell'Ostenda richiede un forte investimento ed è abituato a giocare solo in una difesa a 3. Trattativa dunque in stand-by, anche perchè condizionata all'uscita di Tomiyasu. Ieri lo stesso giocatore ha dichiarato di non sapere dove giocherà la prossima stagione, e che i colloqui con il Bologna non sono più proseguiti.