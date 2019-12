Bologna – Il punto sugli infortunati

Buone notizie per il Bologna per quanto riguarda la situazione infortuni,dovrebbe infatti restare un solo giocatore nell’infermeria dei rossoblu verso la ripresa del campionato contro la Fiorentina.

Stiamo parlando di Dijks, l ‘esterno non è stato del tutto recuperato e non tornerà a disposizione neanche per la partita contro i viola, per lui il rientro è previsto per marzo. Sono invece 3 i giocatori sulla via del recupero: Santander,Dzemaili e Krejci infatti con ogni probabilità saranno a disposizione di Mister Mihaijlovic per la ripresa del campionato.