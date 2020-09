Bologna – Il programma televisivo fino alla quarta giornata

Il Bologna esordirà in campionato lunedì 21 settembre a San Siro contro il Milan, poi a seguire le sfide con Parma in casa, Benevento fuori e Sassuolo in casa. Con gli stadi a porte chiuse diventa ancora più importante la programmazione televisiva e il Bologna nelle prime quattro giornate andrà tre volte su Sky e una su Dazn.

Il palinsesto.

21/09/2020 Lunedì 20.45 Milan-Bologna Sky

28/09/2020 Lunedì 20.45 Bologna-Parma Sky

04/10/2020 Domenica 15.00 Benevento-Bologna Sky

18/10/2020 Domenica 12.30 Bologna-Sassuolo Dazn