Bologna, il programma delle giovanili

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica il programma del proprio settore giovanile per questo weekend.

Under 17: La formazione di Luca Vigiani farà visita al Cittadella questa domenica. La sfida si giocherà presso l’Antistadio Tombolato valevole per il dodicesimo turno di campionato. I rossoblu, attualmente quinti in classifica cercano una vittoria contro l’ultima della classe, per avvicinare la vetta del campionato.

Under 16: La formazione di Denis Biavati osserverà un turno di riposo e tornerà in campo la settimana prossima contro il Chievo.

Under 15: La formazione allenata da Francesco Morara, giocherà tra le mura amiche del Cavina, contro il Chievo. I gialloblu sono reduci da due risultati utili consecutivi. I clivensi restano però una squadra ampiamente alla portata dei rossoblu. La formazione bolognese è infatti otto lunghezze avanti rispetto ai pari età gialloblu.