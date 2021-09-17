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Under 18
Parte il campionato anche per l'Under 18 di Paolo Magnani.
La squadra rossoblù sarà in campo lunedì 20 settembre, ore 15, in trasferta sul campo dell’Atalanta presso il Centro Sportivo “Bortolotti n. 6 Pineta A” di Zingonia (BG).
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