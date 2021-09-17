Tutti gli appuntamenti del weekend

Redazione TuttoBolognaWeb

Under 18

Parte il campionato anche per l'Under 18 di Paolo Magnani.

La squadra rossoblù sarà in campo lunedì 20 settembre, ore 15, in trasferta sul campo dell’Atalanta presso il Centro Sportivo “Bortolotti n. 6 Pineta A” di Zingonia (BG).

bfc-femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti