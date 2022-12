1 di 4 Under 17

L’Under 17 di Denis Biavati, domenica alle 14 presso il Centro Sportivo “Cavina”, aspetta il Genoa, nella gara valida per la 12^ Giornata di Girone A. Big match sotto le Due Torri, tra due squadre rossoblù che aprono e chiudono le zone alte della classifica: Grifone primo a 24 punti, ma Due Torri in quarta posizione – assieme alla Fiorentina – a 20. Tra l’altro, la Viola accoglie la Juventus, seconda a -1 dalla capolista.