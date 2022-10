Bologna, il programma del Settore Giovanile

Il programma del fine settimana

Redazione TuttoBolognaWeb

Gli appuntamenti del Settore Giovanile rossoblù.

L’Under 18 di Luigi Della Rocca, domani alle 15 presso il Centro Sportivo “Biavati” di Corticella (BO), aspetta la Roma, nella gara valida per la 4^ Giornata di Girone A. Rossoblù a quota 2 punti, e alla ricerca della prima vittoria stagionale.

L’Under 17 di Denis Biavati, domenica alle 15 presso il Centro Sportivo “Biavati” di Corticella (BO), ospita la Sampdoria, nella gara valida per la 5^ Giornata di Girone A. I classe 2006 viaggiano al 1° posto, insieme alla Fiorentina, con 10 punti.

L’Under 16 di Luca Sordi, domenica alle 14.30 presso il campo sportivo “Renato Perona” di Terni, sfida la Ternana, nella gara valida per la 3^ Giornata di Girone C. Percorso perfetto, finora, come la Fiorentina.

L’Under 15 di Nicolò Mazzanti, domenica alle 12 presso il campo sportivo “Renato Perona” di Terni, “anticipa” i colleghi classe 2007 nella stessa 3^ Giornata di Girone C. Anche in questo caso, i felsinei veleggiano al 1° posto a punteggio pieno.

L’Under 14 di Massimo Ventura, domenica alle 10.30 presso il Centro Sportivo “Cavina”, aspetta la Spal, nella gara valida per la 4^ Giornata di campionato. Il derby vede i rossoblù avanti in classifica, a 9 punti.

L’Under 13 – squadra A – di Christian Barca, domani alle 16 presso il campo sportivo “Polisportiva Martorano” di Cesena, è in casa della squadra bianconera, nella gara valida per la 4^ Giornata di campionato. Felsinei fermi a 3 punti, al 5° posto, mentre i bianconeri comandano la graduatoria a punteggio piano.