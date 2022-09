Bologna, il programma del settore giovanile

L’ Under 18 di Luigi Della Rocca , domenica alle 11 , aspetta il Lecce al Centro Sportivo “Biavati” di Corticella, nella gara valida per la 2^ Giornata di Girone A .

L’ Under 17 di Denis Biavati , domenica alle 15 , è ospite dell’ Empoli al Centro Sportivo Monteboro di Empoli (FI), nella gara valida per la 4^ Giornata di Girone A .

L’ Under 16 di Luca Sordi , domenica alle 10 , va a fare visita all’ Ascoli al Centro Sportivo “Picchio Village Campo 2” di Ascoli Piceno, nella gara valida per la 1^ Giornata di Girone C.

L’ Under 15 di Nicolò Mazzanti , domenica alle 12 , è in trasferta sul campo dell’ Ascoli.

L’ Under 14 di Massimo Ventura , domenica alle 10.30 , aspetta il Fiorenzuola al Centro Sportivo “Cavina” , nella gara valida per la 2^ Giornata di campionato .

L’Under 13 – squadra A – di Christian Barca, domani alle 16, è in casa della Spal al Centro Sportivo “G.B. Fabbri” di Ferrara, nella gara valida per la 2^ Giornata di campionato. L’Under 13 – squadra B – di Giuseppe Taccogna e Mario Gussoni, invece, sempre domani sarà al Centro Sportivo “Pallavicini” alle 16.30 per giocare contro la San Marino Academy.