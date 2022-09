Bologna, il programma del settore giovanile

Il programma del weekend

Con la Primavera che riposa, sono quattro gli appuntamenti del weekend con le squadre under del Bologna.

L’Under 18 di Luigi Della Rocca sarà in trasferta contro il Napoli, domenica alle 15, presso il campo sportivo “Giuseppe Piccolo” di Cercola (NA), nella gara valida per la 1^ Giornata del Girone A. Sarà la gara che riporterà sul terreno di gioco i ragazzi classe 2005 che, poco meno di tre mesi fa, hanno festeggiato lo Scudetto Under 17 guidati da mister Biavati;

L’Under 17 di Denis Biavati accoglie lo Spezia, domenica alle 15, presso il centro sportivo “Cavina”, nella gara valida per la 3^ Giornata di Girone A. Dopo appena due gare, i rossoblù hanno già messo la freccia sulle avversarie, salendo in cima alla classifica con 6 punti;

L’Under 14 di Massimo Ventura va in casa della San Marino Academy, domenica alle 11, presso il campo sportivo di Fonte dell’Ovo, a San Marino, nella gara valida per la 1^ Giornata di Girone A.

L’Under 13 A di Christian Barca ospita il Modena, domani alle 15.15, presso il Centro Tecnico “N. Galli”, nella gara valida per la 1^ Giornata di Girone A. Un quarto d’ora prima, l’Under 13 B di Giuseppe Taccogna e Mario Gussoni sarà di scena al centro sportivo “Corso Bacchilega” di Imola per giocare contro l’Imolese.

