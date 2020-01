Bologna, il programma del settore giovanile

L’Under 17 di Luca Vigiani, nella gara valida per la terza giornata del girone di ritorno, gioca domenica contro la Spal, alle 15, presso lo stadio comunale “Leo Vicini” (Via Emilia Romagna, 722) di Savignano sul Panaro (MO). Uno scontro alla pari tra la quarta e la quinta forza di campionato. Nella gara d’andata, i biancazzurri si sono imposti 3-2.

L’Under 16 di Denis Biavati, nella gara valida per la terza giornata del girone di ritorno, scende in campo domenica sul “Bortolotti 3” di Zingonia (BG) contro l’Atalanta, alle 15. Trasferta impegnativa contro gli orobiciprimi in classifica reduci da quattro vittorie consecutive. All’andata i rossoblu riuscirono a pareggiare contro i nerazzurri per 2-2. La classifica vede il Bologna al quinto posto a 30 lunghezze, a un punto in meno di Inter e Milan.

L’Under 15 di Francesco Morara, nella gara valida per la terza giornata del girone di ritorno, segue i colleghi del 2004 a Zingonia (BG), ma sul “Bortolotti 6”, alle 14.30. I rossoblù sono terzi, insieme al Cagliari, a 29 punti, ma dovranno riprendersi dall’ultima sconfitta rimediata col Brescia. bergamaschi invece noni, a quota 18 lunghezze, e reduci della vittoria sul Chievo. Nella gara d’andata, i rossoblù hanno vinto 4-1.