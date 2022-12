Bologna – Il programma del settore giovanile

L’Under 18 di Luigi Della Rocca, domenica alle 14 presso il Centro Sportivo “Biavati” di Corticella (BO), aspetta il Napoli, nella gara valida per la 12^ Giornata di Girone A. Si riavvolge, per la prima delle due volte in stagione, il nastro: arrivati al giro di boa, i rossoblù sono al 4° posto con 17 punti, ma immersi nella lotta ai piani alti aperta dalla Fiorentina, capolista con 23 lunghezze. Dopo il turno di stop, ecco i partenopei sotto le Due Torri, formazione in penultima posizione con otto punti il cui match, lo scorso 18 settembre, era terminato 2-2.