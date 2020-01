Bologna, il primo trofeo Giacomo Bulgarelli

Non solo Serie A, ma anche settore giovanile e calcio dilettantistico. Il Bologna ha infatti organizzato quest’anno il primo trofeo Giacomo Bulgarelli, con la collaborazione del Felsina Calcio.

Proprio domani, sabato 11 gennaio, ci saranno le finali del suddetto torneo, previste tra le ore 14 e le 18 al Centro Sportivo Corticelli. Dalle 17 alle 18 ci saranno le premiazioni. Lo scopo è proprio quello di ricordare uno dei giocatori – e degli uomini – più storici del club rossoblu.

Il comunicato ufficiale del Felsina Calcio

“Felsina Calcio in collaborazione con il Bologna Fc 1909 e con la Famiglia Bulgarelli sono lieti di presentare le finali del TROFEO GIACOMO BULGARELLI che si svolgeranno dalle 14,00 alle 18,00 di SABATO 11 gennaio 2020.

Dopo tre intensi fine settimana, dal 30 novembre al 15 dicembre, che hanno visto oltre 200 ragazzi divertirsi con una grande cornice di pubblico che ho portato oltre 1000 persone a vedere le oltre 60 partite disputate, domenica 11 gennaio si disputano le finali delle categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Siamo insieme al Bologna Fc 1909, molto orgogliosi della risposta delle squadre dell’hinterland bolognese che hanno partecipato con entusiasmo e con il giusto spirito al Trofeo e vogliamo quindi ringraziare Zola, Ceretolese, Sasso Marconi, Murri, Anzolavino, Basca, Castenaso, Imolese, Progresso, Granamica, Pontevecchio, Sala Bolognese, Lame, Vergato e Crespo, oltre ai ragazzi padroni di casa di Felsina e Bologna Fc 1909.

Con questo torneo, realizzato anche grazie al contributo dei nostri partner, abbiamo ricordato e ricordiamo sia l’uomo sia il calciatore Giacomo Bulgarelli affinché il suo percorso sia di esempio per i tanti ragazzi.

Dalle 17 alle 18 alla presenza dei Presidente di Felsina Calcio, Alberto Verni, di Annalisa Bulgarelli e del Responsabile dell’Ufficio Stampa del Bologna Fc1909, Carlo Caliceti ci saranno le premiazioni.

Per l’occasione dalle ore 10,30 alle ore 12,00 la categoria dei Piccoli Amici (nati nel 2014) del Bologna Fc 1909 e del Felsina Calcio si affronteranno nel divertente 1 vs 1 con portiere mentre la categoria dei Primi Calci (nati nel 2013) delle stesse squadre si affronteranno in un 2 vs 2 con portiere. Sono 2 pratiche introdotte dalla Federazione che rendono divertenti e dinamiche le sfide dei nostri piccoli campioncini.

Un ringraziamento particolare ai nostri sostenitori Banca di Bologna, Gruppo Hera, IMA, Azimut, My Glass, Sky Sport, Bugnion, TuttoBolognaWeb, Noema, Argenteria Scanabissi, Verni ADV, TXT Gruop, Iconsulting, De Paz, Macron, Macron Store, BPER, Ansabbio Onlus”.