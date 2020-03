Bologna, il nuovo calendario di Serie A

L’emergenza Coronavirus ha cambiato le carte in tavola. In questo weekend verrà recuperata la restante 26^ giornata, mentre dalla prossima settimana tutte le squadre torneranno in campo. La Lega Serie A ha quindi dovuto modificare l’intero calendario. Il Bologna tornerà in campo venerdì 13 marzo alle ore 20.45 al Dall’Ara contro la Juventus, gara valida per la 27^ giornata. Sabato 21 marzo, invece, alle ore 18 i rossoblu faranno visita alla Sampdoria allo Stadio Ferraris. Entrambi i match, come da programma, si giocheranno a porte chiuse.

Il comunicato ufficiale del Bologna

