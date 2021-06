Bologna, il figlio di Portanova accusato di stupro

Manolo, figlio di Daniele, è stato arrestato e messo ai domiciliari

Il ventunenne Manolo Portanova , centrocampista del Genoa e figlio di Daniele, ex colonna difensiva del Bologna , è stato fermato con l'accusa di stupro.

Il fatto sarebbe successo la scorsa settimana, dove l'ex Juve insieme ad altri tre giovani avrebbero abusato di una ragazza di vent'anni, al termine di una festa a Siena. Secondo le prime indiscrezioni, solo uno avrebbe ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con la ragazza, specificando che si sarebbe trattato di un rapporto consenziente. Per la difesa si sarebbe trattata di una serata tra amici "in cui non c'è stata alcuna violenza e su cui restano invece tante altre cose da valutare". I quattro sono stati fermati e messi ai domiciliari.