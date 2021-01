Bologna, il Covid ti ha affossato: dall’Europa ai bassifondi dopo il virus

C’era un Bologna che viaggiava a mille, a medie interessanti e non lontane dall’Europa. Il tutto prima del virus. Il percorso di risalita post Bologna-Frosinone è come se si sia fermato con il Covid. Lo dicono i dati, perché i rossoblù sono stati da parte sinistra della classifica se si esclude la parentesi di calcio senza pubblico e con i cinque cambi. Da Roma-Bologna 2-3, forse l’apice di gioco e spettacolo del Bologna di Mihajlovic, a Genoa-Bologna di sabato c’è stato di mezzo il nuovo calcio che ha prodotto un campionato in cui alcune squadre si sono adattate meglio e altre peggio.

