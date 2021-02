Bologna – I risultati del weekend del Settore Giovanile

Due vittorie e una sconfitta nella domenica del nostro Settore Giovanile in quel di Verona.

Nel trittico di amichevoli contro il Chievo, il Bologna esce vincente con le formazioni Under 15 e Under 16, mentre l’Under 17 si deve arrendere 2-1 alla prima uscita dopo la sosta forzata.

Negli Under 15 di mister Francesco Morara sono andati in gol Beruschi nel corso della prima frazione e D’Ascenzio ad inizio secondo tempo, per un successo che bissa la vittoria di settimana scorsa contro il Carpi. Convince l’Under 16 di Denis Biavati che batte la squadra allenata da mister Baiocchi con un convincente 3-1 esterno. A regalare il sorriso all’allenatore rossoblù ci hanno pensato Aronni al 17’ e Bernacci al 36’, per un ottimo 2-0 al termine della prima frazione di gioco. Sul finire di gara, dopo la rete della speranza di Haj, ci ha pensato Omoregie a rimettere a distanza il Chievo per il 3-1 che ha definitivamente chiuso i giochi. Per l’Under 17 allenata da Luca Vigiani, invece, una partita il cui risultato è andato definendosi solo negli ultimi istanti di gara. Il Chievo, infatti, dopo l’iniziale vantaggio nel primo tempo grazie al rigore segnato da Basili, si è visto raggiungere dal pareggio del rossoblù Zaffi, con il controsorpasso clivense a firma Bertini nei minuti di recupero e sempre dagli undici metri.

Fonte-Bolognafc.it