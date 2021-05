Bologna – I risultati del weekend del Settore Giovanile

Vittoria per l'Under 16, sconfitta per l'Under 15. Riposo per l'Under 17

Redazione TuttoBolognaWeb

Nel fine settimana sono scese in campo le formazioni Under 16 e Under 15 in due amichevoli, mentre l’Under 17allenata da Luca Vigiani ha osservato il turno di riposo disposto dal calendario.

L’Under 16 di mister Denis Biavati ha battuto nettamente il Vicenza a domicilio. Al 20’ ci ha pensato Ferrante a portare avanti i suoi, poi il raddoppio è arrivato dodici minuti più tardi grazie a Rosetti. Nella seconda frazione i giochi sono stati chiusi al 68’ da Aronni, subentrato nella ripresa a Cesari. Sconfitta casalinga, invece, per l’Under 15 di Francesco Morara. I rossoblù sono andati subito in svantaggio contro il Cittadella, con Ghigi che ha realizzato al settimo minuto il gol del definitivo 1-0.

Fonte-Bolognafc.it