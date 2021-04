Bologna – I risultati del weekend del Settore Giovanile

Vittoria per l'under 17 e 16, sconfitta per l'Under 15

Esordio in campionato vincente per l'Under 17 di Luca Vigiani, che ha trionfato per 4-1 sul Sassuolo con le reti di Maltoni, Mazia, Casadei e Raimondo. Nulla è valso il momentaneo 1-3 dei neroverdi di Kumi. Diverso avversario ma stesso risultato per l’Under 16 di Denis Biavati, che sabato ha battuto l’Empoli in amichevole. Ad aprire le ostilità ci ha pensato Zenzola, seguito da una doppietta di Cesari e da Crociati. Il gol dei toscani è stato realizzato da Manelli, ormai a tempo scaduto. A differenza dei compagni più grandi, esce sconfitta l’Under 15 allenata da Francesco Morara. I rossoblù si sono dovuti arrendere per 2-4 contro il Vicenza, in una partita in cui non sono bastati i gol nel primo tempo di Ravaglioli prima e di Beruschi poi. L’occasione per rifarsi però sarà già domani, quando a Santa Maria dell’Arzilla sfideranno l’Alma Juventus Fano in amichevole. Calcio d'inizio ore 16.