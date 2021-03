Bologna – I risultati del weekend del Settore Giovanile

Sconfitta per l'Under 17, una vittoria e una sconfitta per l'Under 16, vittoria per l'Under 15

La formazione Under 17 tornerà in campo mercoledì contro la Fiorentina, con calcio d’inizio alle ore 16.30 presso il Centro Sportivo Cavina. Ha disputato una buona gara l'Under 16 di Denis Biavati, sconfitta per 2-1. Vantaggio dei rossoblù con Cesari al 5', pareggio di Rossi dopo una manciata di minuti e gol a tempo ormai scaduto di Malaspina. Per Bellisi e compagni l’occasione per rifarsi sarà già mercoledì alle ore 15, quando al Centro Sportivo Biavati arriverà sempre la Fiorentina. Sconfitta anche per l'Under 15 sabato, con un netto 3-0 firmato da Sia, Perina e Scotti. Mercoledì alle 16.30, la squadra di Morara affronterà la Fiorentina al Centro Sportivo Biavati.