Bologna – I risultati del weekend del Settore Giovanile

Nel trittico di partite contro il Pescara, sono arrivate complessivamente due vittorie e una sconfitta per le Under rossoblù.

Ha aperto il fine settimana l’Under 17 di mister Luca Vigiani, che si è dovuta arrendere con un netto 3-0 agli abruzzesi. Al 10’ minuto ci ha pensato Di Meo a realizzare il calcio di rigore che ha aperto le marcature, con le altre due reti del Pescara che sono arrivate ad inizio secondo tempo a firma Savarese e Canale. Un incidente di percorso che non deve minare le certezze di una squadra con una solidità importante. Un trionfo invece la domenica pomeriggio dell’Under 16 di Denis Biavati, capace di sconfiggere i pari età pescaresi per 7-0. Nel corso del primo tempo sono riusciti ad andare in rete Cesari, Torino con una doppietta, Bernacci e Omoregie, mentre nella seconda frazione hanno completato l’opera ancora Omoregie e l’altro subentrato Bellinati. Doppio impegno per l’Under 16, scesa in campo anche ieri contro l’Entella e sconfitta per 2-1. Dopo il doppio vantaggio ligure con le reti di Martorana e Camara, i rossoblù hanno provato a raggiungere il pari, andando in gol solamente al 70’ con De Marco. Infine l’Under 15, allenata da Francesca Morara, ha vinto con un 4-2 rocambolesco. Dopo il doppio vantaggio rossoblù con Ravaglioli e De Stefano, è arrivato il pari del Pescara sempre nel primo tempo. Il Bologna, però, ha continuato a spingere per tornare in vantaggio, riuscendo nell’intento andando in gol con Lai prima e Barbaro poi.

Fonte-Bolognafc.it