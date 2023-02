Bologna – I risultati del Settore Giovanile

1 di 3 Under 18

L’Under 18 di Luigi Della Rocca esce sconfitta dalla sfida casalinga contro la Lazio per 2-3, rimanendo così a 26 punti in classifica, ma scendendo al settimo posto. Al Biavati, dopo l’iniziale svantaggio, è bravo Bernacci a realizzare dal dischetto il gol del momentaneo pareggio alla mezz’ora di gioco. Tra il 62’ e il 78’, però, i biancocelesti vanno sul doppio vantaggio, e quando ancora Bernacci segna il gol della speranza è ormai troppo tardi. Nonostante la posizione, però, la graduatoria rimane ancora molto corta, visto che il terzo posto occupato proprio dalla Lazio è a tre punti, mentre la seconda posizione del Lecce e a sei tasselli di distanza.