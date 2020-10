Bologna, i risultati del Settore Giovanile

Seconda vittoria in tre partite per il Bologna Under 17 che ha espugnato il campo del Sassuolo per 1-2. Con la vittoria i rossoblù guidano attualmente la classifica del campionato.

TABELLINO

SASSUOLO-BOLOGNA 1-2

SASSUOLO: Pizzolato, Ughetti, Incerti (89’ Mandelli), Milano, Martini, Corradini, Salvemini, Zafferri (78’ Mandrelli), Baldari, Kumi (58’ Boakye), Sighinolfi (78’ Loporparo)

A disposizione: Rosa, Baldini, Forte, Quirino, Sarnelli.

All. Barone

BOLOGNA: Albieri, Corazza, Montalbani (88’ Rossi), Maltoni, Motolese, Stivanello, Ofoasi (91’ Cricca) Casadei, Raimondo, Anatriello (84’ Mazia) Busato (88’ Zaffi).

A disposizione: Bagnolini, Longhi, Corsi, Lombardi, Valcavi, Zaffi.

All. Vigiani

Arbitro: Baiocchi di Rimini

Marcatori: 30’ Salvemini (S), 34’ Anatriello (B), 42’ aut. Sassuolo

Note: al 71’ Casadei (B) sbaglia un rigore