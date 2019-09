Bologna, i risultati del settore giovanile

Oltre che la vittoria della prima squadra in rimonta a Brescia, ci sono belle notizie per il Bologna anche dal settore giovanile. Weekend positivo per under 14, 16 e 17, che portano a casa 3 successi rispettivamente contro Spal, Brescia e Milan. Unica sconfitta invece per l’under 15, che viene superata in trasferta proprio dal Brescia.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“UNDER 17: BOLOGNA-MILAN 4-3

BOLOGNA: Ruggiu, Cavina, Rubbi, Hanxhari (50′ Marenco), Zalli, Bianchino, Dimitrijevic (78′ Migani), Pietrelli R., Cenni (85′ Pietrelli A.), Cossalter, Bakos (78′ Lami). All. Vigiani

MILAN: Villa, Concas, Obaretin, Tonon (83′ Perez), Citi, Balesini (59′ Coubis), Tomella, Bright (59′ Polenghi), N’Gbesso, El Hilali, Nasti. All. Bellinzaghi

Marcatori: 4′ Cossalter (B) su rigore, 8′ Cossalter (B), 30′ Zalli (B), 38′ El Hilali (M), 41′ N’Gbesso (M), 58′ Bakos (B), 82′ Obaretin (M)

Arbitro: Nigro di Prato

Ammoniti: Cavina (B), Pietrelli A. (B), Concas (M)

Espulso al 93′ Tomella (M)

UNDER 16: BRESCIA-BOLOGNA 2-3

BRESCIA: Sonzogni, Quaini (41′ Vasta), Negretti (61′ Ologungbiri), Perego, Mainardi (41′ Belotti), Fogliata, Savane, Ndoci (41′ Amidani), Ivan (52′ Bonazza), Iddrissou, Zadra (74′ Rivera). All. Boarin

BOLOGNA: Albieri, Armaroli (74′ Borsato), Montalbani, Maltoni, Motolese, Stivanello, Busato (61′ Casadei), Ofoasi, Raimondo (74′ Corsi), Mazia, Corazza (65′ Turrà). All. Biavati

Marcatori: 5′ Mazia (BO), 8′ Raimondo (BO), 54′ Iddrissou (BR) su rigore, 57′ Savane (BR), 60′ Ofoasi (BO)

Arbitro: Rodigari di Bergamo

Ammoniti: Savane (BR), Ndoci (BR), Ivan (BR), Albieri (BO), Mazia (BO), Turrà (BO)

UNDER 15: BRESCIA-BOLOGNA 2-0

BRESCIA: Pelanda, Muca, Vanni, Contessi (63′ Bassini), Bodini, Pandini, Orlandi (69′ Dossi), Nuamah, Belotti (63′ Rizza), Tomaselli (36′ Kasa), Grossi (69′ Corsini). All. Masolini

BOLOGNA: Franzini, Crociati, Chelli, Ferrante (58′ Cesari), Di Turi (46′ Paterlini), Amey, Torino (36′ Omoregie), Bellisi (53′ Dragà), Zenzola (58′ Aronni), Bernacci, De Marco (46′ Rosetti). All. Morara

Marcatori: 33′ Orlandi (BR), 68′ Grossi (BR)

Arbitro: Esposito di Bergamo

Ammoniti: Vanni (BR), Amey (BO), Belotti (BR)

UNDER 14-GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI

BOLOGNA-SPAL 3-1

Marcatori: 3′ Ferrari (B), 14′ Satalino (S), 23′ Ravaglioli (B), 34′ Toure (S)”.