Bologna – I nazionali brillano: bene anche Svanberg impiegato in 3 ruoli

Dopo Skov Olsen un’altra brillante prestazione in nazionale per un giocatore rossoblù.

Novanta minuti da protagonista ieri per Mattias Svanberg nel successo esterno della Svezia in Russia. Il centrocampista del Bologna, come riporta il Carlino, è stato impiegato in tre ruoli diversi. Partito centrale di sinistra, Svanberg nel corso della partita ha giocato anche mediano di destra ed esterno di centrocampo in una Svezia di Andersson disegnata con un classico 4-4-2. Non ci sono stati gol per Svanberg ma una prestazione di sostanza, strappi e recuperi.